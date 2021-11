Aleksandra Popławska oburzona profanacją grobu rodziny Stuhrów: "Coście SKUR*YSYNY UCZYNILI Z TĄ KRAINĄ?"

Prawdziwa pat... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Straszne co się dzieje, nienawiść w narodzie, kłótnie, mordobicia, dewastacja nagrobków. Palenie flag obcych państw. Wszędzie widzą wrogów państwa polskiego, z nikim zgody. Ludzie plują jadem i chamstwem. I to ma być naród wybrany????? Panie Stuhr, bardzo mi przykro że musi Pan to znosić. Głowa do góry.