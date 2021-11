ZDEWASTOWANO rodzinny grób Macieja Stuhra! Aktor komentuje: "Każdy może sobie wyobrazić, co się czuje w takiej chwili"

Dzwonią do mnie dziennikarze i proszą o komentarz. Jak to skomentować? Każdy ma grób rodzinny i może sobie wyobrazić, co się czuje w takiej chwili. Przy okazji dowiedziałem się, że jestem mordercą. Każdy ma oczy i widzi, dokąd zmierzamy i po której stronie jest. Bo być "gdzieś pośrodku" naprawdę już się nie da. Pomagajmy, szerzmy dobro, hamujmy nienawiść, zanim wszystkim nam zaleje oczy i serca! - czytamy we wpisie aktora.

Jesteśmy zszokowani tym, co się stało. Boję się, że jest to kolejna eskalacja niechęci w stosunku do mnie, ale przede wszystkim mojego syna. Za akcje, które on prowadzi. To taki mały głos lub krok w eliminowaniu nas z tego społeczeństwa. Tylko że my nie chcemy się wyprowadzać z tego kraju. Syn jest hardy, chce działać, my też. Jesteśmy Polakami i coś zrobiliśmy dla kraju i kultury (...) - powiedział aktor.