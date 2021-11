Magdalena Ogórek i Jarosław Jakimowicz KPIĄ z Mai Ostaszewskiej: "Wreszcie WYPROWADZA SIĘ z Polski?"

Didi 8 min. temu zgłoś do moderacji 17 2 Odpowiedz

Każdy kto pomaga innym zasługuje na podziw i szacunek bez wzgledu na to gdzie, kiedy i jak pomaga. Ktos kto poświęca swój czas nie zasługuje na to by sie z niego nasmiewac. Oj Pani Ogórek zeby to teraz z Pani cala Polska nie zaczęła się śmiać.