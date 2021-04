Aleksandra Szwed jest W CIĄŻY?! (FOTO)

Karolina 20 min. temu zgłoś do moderacji 3 22 Odpowiedz

Powinnaś okryć się suknią plugawą, ukrywać swój stan, a nie się nim obnosić! tylko bowiem mężczyzna, który zapłodnił kobietę, ma prawo oglądać ją w tym stanie. co to za czasy... zero intymności. dawniej kobiety musiały nawet rozpuszczone włosy ukrywać przed innymi mężczyznami, i tylko mąż mógł zobaczyć kobietę w rozpuszczonych włosach. A teraz nie dość, że ta panna na zdjęciach nie ma męża tylko jakiegoś partnera, to jeszcze publicznie pokazuje swoje ciało innym mężczyznom, i jest to powód do dumy i przyklaśnięcia! Do czego ten świat prowadzi??