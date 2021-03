Aleksandra Szwed pozuje z UKOCHANYM Krzysztofem: "Moje wszystko" (FOTO)

Aleksandra Szwed to jedna z tych gwiazd, które zagrają, zatańczą, zaśpiewają, a nawet będą jeździć na łyżwach, żeby tylko jakkolwiek utrzymać zainteresowanie mediów swoją osobą. W międzyczasie zaliczy jeszcze okładkę Playboya rzecz jasna. Obecnie do obowiązków zawodowych Oli należy prowadzenie programu... dla przyszłych mistrzyń makijażu.

Szwed stale aktywna jest też na Instagramie, gdzie jednak nie tak chętnie w porównaniu do kolegów i koleżanek relacjonuje każdy szczegół życia prywatnego. Teraz zrobiła mały wyjątek. Aleksandra Szwed ku uciesze części fanów opublikowała na swoim profilu zdjęcie z ukochanym Krzysztofem Białkowskim.

Takie zdjęcia to rzadkość, ale tym razem Ola miała okazję, by zademonstrować światu swoją miłość do ojca jej urodzonego w 2015 roku syna Borysa, bowiem Krzysztof obchodził urodziny. Czarno-białe zdjęcie opatrzyła więc miłosnym wpisem: