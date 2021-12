Aleksandra Szwed pokazała, jak teraz wygląda dom z "Rodziny Zastępczej" (FOTO)

"Rodzina Zastępcza" to serial emitowany na antenie Polsatu w latach 1999-2009, który opowiadał perypetie rodziny Kwiatkowskich i adoptowanych przez nich dzieci. W główne role wcielili się Piotr Fronczewski i Gabriela Kownacka . Serial zapamiętany został także dzięki roli Maryli Rodowicz . Produkcja cieszyła się dużym zainteresowaniem widzów.

Serial nagrywano nie w telewizyjnym studio, ale w jednym z warszawskich domów. Konkretnie przy ulicy Frezji 15. To tam przed laty zjeżdżali się aktorzy, by nagrywać kolejne odcinki. Teraz - i to przez przypadek - trafiła tam Szwed, która w sieci pokazała, jak wygląda dom Kwiatkowskich z "Rodziny zastępczej".