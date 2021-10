Dom z "Rodziny Zastępczej" trafił w ręce fanów. "Bardzo chcieli w nim zamieszkać"

"Rodzina Zastępcza" to serial emitowany na antenie Polsatu w latach 1999-2009. Perypetie rodziny Kwiatkowskich i adoptowanych przez nich dzieci cieszyły się ogromną popularnością wśród widzów. W główne role wcielili się Piotr Fronczewski i Gabriela Kownacka . Serial zapamiętany został także dzięki roli Maryli Rodowicz .

Niewiele osób wie, że serial kręcony był w prawdziwym domu, znajdującym się przy ulicy Frezji 15 na warszawskim Wawrze . Swego czasu był to jeden z najpopularniejszych adresów w stolicy. W serialu często pokazywano dom Kwiatkowskich od zewnątrz i to właśnie tam były faktycznie kręcone sceny serialu.

Scenografka Ineza Bodył-Plaskota wyznała portalowi Noizz.pl, że serial był pierwotnie kręcony w studiu, ale po roku eksploatacji wszystkie dekoracje były do niczego. Produkcja zdecydowała się więc na kręcenie we wnętrzach prawdziwego domu.

Padło na zbudowany na początku lat 90. dom przy ul. Frezji 15 na warszawskim Wawrze. Scenografka przyznała, że był on za mały na potrzeby ekipy, ale udało się go przystosować. Poza tym reżyser mieszkał niedaleko i bardzo pasowała mu nowa lokacja zdjęć. Do tego dosłownie obok, przy Frezji 19, znajdował się dom Alutki i Jędruli Kossoniów, najbliższych sąsiadów Kwiatkowskich.