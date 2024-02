Aleksandra Żebrowska dotyka brzucha i oznajmia, że to "PIĄTY TRYMESTR". Co miała na myśli? (FOTO)

Adam 43 min. temu zgłoś do moderacji 16 8 Odpowiedz

Podobna do żony Stuhra. Nie wiem co to za moda na kobiety z kształtem twarzy konia. Ale to już kolejna taka- Pitt, Clooney czy Grant też w takich gustują. No mnie taka uroda nie przekonuje. Pasuje bardziej do faceta