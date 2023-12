Aleksandra Żebrowska relacjonuje dzień z pociechami jako "MATKA FLEJA": "Przynajmniej dzieci czyste i uczesane" (FOTO)

nie ma nicku 21 min. temu zgłoś do moderacji 21 12 Odpowiedz

sama jestem mama, i naprawde, wystarczy tylko troszke checi i organizacji zeby poradzic sobie z wychowaniem maluchow i ogarnieciem domu. nie mam na mysli sterylne czystki, ale kurde, zalezy jak czlowiek sie wychowany tak naprawde. mi personalnie by przeszkadzalo to co na zdjeciach. A zdjecie z zupa, nie rozumiem tego. wyglada to tak jakby specjalnie wylala pol talerza tej zupy na to biedne dziecko, zeby tylko udowodnic jaka to jest normalna.