Aleksandra Żebrowska uspokaja instagramowych estetów: "Myję się CZĘSTO I GĘSTO. Dziś umyłam TRZY TYŁKI"

Instagramowicze zdążyli już chyba w dużej części przywyknąć do zaskakująco surowego stylu zdjęć publikowanych na platformie przez Aleksandrę Żebrowską. Celebrytka poza reklamami staników dla mam pokazuje u siebie macierzyństwo z tej bardziej realistycznej, mniej wypudrowanej strony. Niektórzy nazwaliby to pewnie "modą na brzydotę" (siema Aga), ale nie da się ukryć, że to obrazoburcze niejako podejście do tematu znalazło sobie wielu sympatyków. Oczywiście od czasu do czasu znajdzie się taki, który zacznie burzyć się w sekcji komentarzy, bo ktoś uraził jego poczucie estetyki. O jednym takim pieniaczu zrobiło się nawet ostatnio dość głośno.