Aleksandra Żebrowska pokazała bliznę po cesarskim cięciu i kpi: "Poród przez GARDŁO" (FOTO)

Kinga 7 min. temu

Nikt tak nie pociśnie kobiecie jak inna kobieta . Skąd w Was tyle jadu? To jej insta i pokazuje to co chce pokazać a jak nie chcecie tego oglądać to nie klikajcie. Wolicie oglądać wyretuszowane zdjęcia idealnego macierzyństwa a później depresję poporodowe i doły bo się dziewczyny naoglądają płaskich brzuchów, idealnych cer i pięknie ubranych dzieciaków w beżowym pokoju.