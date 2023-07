Aleksandra Żebrowska pokazała, jak wyglądają SKOŁTUNIONE włosy jej syna. "Szczyt formy" (FOTO)

Ewa 12 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Mam wrażenie,ze Pani Ola go naciągnęła na te dzieci.Wcześniej to był przystojny mężczyzna,a ona zrobiła z niego dziadka przez swoją flejtuchowatosc,która sie pojawiła na macierzyństwie.Pan Michał jest zbyt dobrze wychowany,żeby sie wycofać z tego.Moze miałby ochotę jej powiedzieć : weź już tego syfu nie pokazuj,albo kupy,pryszczy,rozstępów itp.Mnie Pani Ola to juz tylko z takim flejtuchem sie kojarzy,a kiedyś to była ładna dziewczyna.