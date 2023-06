Michał Żebrowski świętował urodziny. Z tej okazji żona pokazała go w nietypowej odsłonie (FOTO)

Aleksandra i Michał Żebrowscy już od prawie 14 lat są szczęśliwym małżeństwem. Para wspólnie wychowuje czwórkę pociech - Franciszka, Henryka, Feliksa oraz urodzoną w ubiegłym w lipcu ubiegłego roku córkę, Łucję. Małżonkowie znani są z tego, że ochoczo dokumentują codzienne perypetie, niejednokrotnie pokazując swoje życie w wersji "bez filtra". Szczególnie swobodnie w świecie social mediów zdaje się czuć Aleksandra Żebrowska, która regularnie relacjonuje w sieci realia macierzyństwa i dzieli się z obserwatorami zdjęciami w naturalnym wydaniu. Celebrytka chętnie kpi także z niewybrednych komentarzy internautów - ostatnio żartowała na przykład z zarzutów o brak higieny...

Michał Żebrowski skończył 51 lat. Tak Aleksandra Żebrowska uczciła urodziny męża

W sobotę rodzina Żebrowskich miała poważne powody do świętowania - tego dnia Michał Żebrowski obchodził bowiem 51. urodziny. Aleksandra nie zapomniała rzecz jasna publicznie uczcić święta męża, z publikacją okolicznościowego posta wstrzymała się jednak do następnego dnia. I tak w niedzielny wieczór Żebrowska udostępniła na swoim profilu zdjęcie, na którym aktor z delikatnym uśmiechem wpatruje się w obiektyw, dumnie prezentując przy tym gęstą brodę i bujną czuprynę. Do fotografii celebrytka dołączyła krótkie życzenia dla ukochanego.

Dwieście lat! - napisała pod ujęciem, dołączając do podpisu emotikonę urodzinowego tortu.

Wielu internautów pod postem Żebrowskiej dołączyło się do życzeń dla jej męża. Nie brakowało też żartobliwych komentarzy - niektórzy porównywali aktora na udostępnionym przez celebrytkę zdjęciu do filmowego rozbitka o twarzy Toma Hanksa, inni zauważyli za to, że w niedzielę urodziny obchodził Jarosław Kaczyński.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: W rodzinie Pauliny Sykut-Jeżyny szykują się wielkie zmiany! Prezenterka ujawnia szczegóły

"Cast away. Poza światem"; Czy to Zeus?; Sami prezesi dziś świętują; To i tak mniej niż Edyta Górniak; Znachor; Robinson Crusoe, najlepszego; Normalnie Tom Hanks z "Cast away", najlepszego - pisali komentujący.

Michał Żebrowski świętuje urodziny. Znani złożyli mu życzenia

Żebrowska udostępniła także w instagramowej relacji post, który kilka godzin wcześniej opublikował na swoim profilu jej mąż. Aktor zaprezentował wówczas zdjęcie, do którego zapozował z literami tworzącymi hasło "It's my birthday" na głowie i przy okazji podziękował wszystkim za życzenia.

Równość w urodziny. Dziękuję za życzenia - napisał aktor, wyraźnie nawiązując do sobotniej Parady Równości.

Pod wpisem aktora pojawiło się wiele życzeń od internautów, również tych znanych z pierwszych stron gazet. Święto aktora publicznie uczcili m.in. Borys Szyc, Barbara Kurdej-Szatan czy Anja Rubik.

Michale kochany. Abyś był najszczęśliwszy, spełniony na każdym polu prywatnym i zawodowym. Najzdrowszy i otoczony samą miłością - napisała Kurdej-Szatan.

Wszystkiego naj - skomentowała Anja Rubik.

Misiulku, najlepszego! Żeby zdrowy był, hamburgerów dużo nie jadł, żeby Ci brzuszek nie rósł i nerwowo, a chytrze wszystko rób. Całus - życzył Szyc.

No to happy birthday - napisała Beata Ścibakówna.

Zobaczcie, jak Aleksandra Żebrowska uczciła urodziny męża.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.