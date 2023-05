Aleksandra Żebrowska pozuje BEZ MAKIJAŻU i nabija się ze złośliwości o braku higieny: "Moc prysznica" (FOTO)

Aleksandra Żebrowska trafiła do świata show biznesu za sprawą małżeństwa z Michałem Żebrowskim. Mimo to nie zdecydowała się jednak bazować jedynie na karierze męża. 36-latka od lat prowadzi prężnie działający sklep z artykułami dla matek i dzieci oraz spełnia się w roli influencerki.

Internauci wytknęli Aleksandrze Żebrowskiej brak higieny

Aleksandra Żebrowska pokazała się bez makijażu. Tak wygląda przed pójściem pod prysznic

We wtorek wieczorem instagramerka pokazała zdjęcia z gali ShEO Awards, prezentując też obrazek z przygotowań do wyjścia. Celebrytka po raz kolejny poniekąd odniosła się do przytyków dotyczących tego, jak wygląda. Zestawiła bowiem ze sobą dwa zdjęcia, pod którymi napisała: "Moc prysznica i makijażu". Jak można wywnioskować, jedna z fotografii przedstawia ją bez makijażu, jeszcze przed wymyciem się, a druga, jak jest już gotowa do zawojowania salonów.