Uszczypliwi internauci do Aleksandry Żebrowskiej: "Kiedy się w końcu umyjesz i uczeszesz?". Odpowiedziała...

Ludzie,ogarnijcie się!! Przez ekran czujecie ,że się nie umyła????🤦Na pewno myje się codziennie, bo nie jest brudasem!! Poprostu, nie maluje się, nie stylizuje jakoś specjalnie do zdjęć, nie używa filtrów!!! Pure nature!! Większość ludzi w weekendy jak siedzi w domu wygląda podobnie, faceci w żonobijkach i dziurawych spodniach od dresu siedzący przy piwie, kobiety nieuczesane bez makijażu albo w papilotach i dresach. Czy też uważacie ,że jesteście brudni???? Różnica jest taka,że Ola wrzuca takie zdjęcia do sieci ,a my nie. Stańcie rano przed lustrem i szczerze oceńcie czy nie wyglądacie podobnie do niej. Owszem, nie jestem fanką wrzucania wszystkiego co popadnie do internetu, na miejscu pani Oli zachowałabym umiar. Ale na litość Boską , nie grilujcie tak tej kobiety!!!!! Nawet jak jej nie lubicie!. Miłości wszystkim życzę❤️❤️❤️❤️