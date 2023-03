Aleksandra Żebrowska pokazała nagiego Michała Żebrowskiego i zaliczyła WPADKĘ! Internauci dostrzegli na zdjęciu pewien szczegół (FOTO)

Robert 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Ja nic z tego nie rozumiem - on krzyż zawieszony na piersi, a dzieci nie są ochrzczone, święta obchodzą, ale do kościoła nie chodzą, bo tam są księża, a przecież do kościoła chodzi się do Boga i pomodlic, a nie, żeby zobaczyc księdza…