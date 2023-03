Kompletnie nagi Michał Żebrowski chowa PRZYRODZENIE pod kciukiem żony. Jarosław Bieniuk komentuje rozmiar (FOTO)

Publiczność zdążyła zapewne już przynajmniej częściowo przyzwyczaić się do instagramowego ekshibicjonizmu Michała i Aleksandry Żebrowskich. Piękna para w mediach społecznościowych przedstawia swoje życie bez żadnego filtra. W efekcie na ich profilach nie brakuje też nagości. Do tej pory była to raczej specjalność Oli, choć i Michał od czasu do czasu nie wstydził się poświecić klatą. Teraz jednak obnażanie się na Instagramie przyjęło zupełnie nową formę.