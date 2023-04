Michał Żebrowski o religijnej przeszłości żony: "Ona pierwsza zaproponowała, żebyśmy NIE CHRZCILI naszych dzieci"

Matka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Każdy z Was będzie stary i umierał . Każdy wtedy będzie nawracał się i żałował . Po co się afiszować ze wszystkim .po co uczestniczyć w gonitwie kto pierwszy kto lepszy kto bardziej sztuczny kto bardziej naturalny ? Po co ? Czy naprawdę trzeba być tym naj ? Trzeba zbierać lajki i być dumnym ? Przecież są inne możliwości pokazywania rzeczywistości i pomagania i wspierania tych którzy potrzebują wsparcia . Przecież pokazanie się w majtkach z brzuchem z kołtunem we włosach i mówienie o religia nie jest prawdziwym wsparciem tylko lansowaniem które pięknie można wpisac w temat wsparcia