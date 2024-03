Aleksandra Żebrowska pokazała zdjęcie syna śpiącego na ziemi pod muszlą klozetową. Wyszło zabawnie? (FOTO)

Norka 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

To nie jest zabawne… te dzieci kiedyś dorosną a w internecie nic nie ginie to nie album rodzinny, ze się do szafy schowa i żadne rewelacje poza rodzine nie wyjdą. Oczywiście, ze macierzyństwo ma swoje blaski i cienie o czym wie każdy rodzic ale zalewanie tym świata jest żenujące…