Aleksandra Żebrowska reklamuje środki czystości, siedząc na muszli klozetowej. Kreatywnie? (ZDJĘCIA)

Dev 10 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Sprzedaje nawet zdjęcia z toalety, wiecznie ciężarny brzuch, bałagan i tą swoją końska twarz. Rzeczywiście interesującą osoba. Zero zainteresowań, pasji. Co by sprzedawała gdyby nie mąż? Swoją drogą on pośrednio robi z siebie ekshibicjonistę