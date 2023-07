Aleksandra Żebrowska UDERZA w personel medyczny: "Lekceważące teksty, poniżanie". Odpowiedziała jej położna

Maja 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pielegniarki i lekarze są zawsze chamscy, nie musisz rodzic, żeby to zauważyć. W szpitalach zawsze tak jest. Lekarze mają na sumieniu ludzi, których wysłali na tamten świat z braku kompetencji, czy tyłu ludzi, którym popsuli zdrowie, że stają się chamscy. Zawsze tak jest. Zatwardzaja swoje serca i jak seryjni mordercy się zachowują. Jako córka pielęgniarki doświadczyłam bardzo złego traktowania w szpitalu. Nie mogłam uwierzyć, że można być tak podłym. Tylko jedna pielęgniarka była aniołem, który mi pomógł w pierwszej dobie. Lekarze są straszni, siostra przełożona to najgorsze coś. Moja mama nigdy nie chciała pracować w szpitalu, pracowała w przychodni. Od dziecka moim drugim domem była przychodnia. Znałam lekarzy, pielęgniarki. Mała miejscowość na Mazurach. Moja mama była pielęgniarką aniołem. Natomiast szpital zawsze to była umieralnia, szczególnie giżycki szpital. Mój ojciec zmarł na skutek złego cewnikowania wykonanego na ostrym dyżurze przez pijanego chirurga, na drugi dzień już nie żył. Od tamtej pory nie znoszę lekarzy. Mam totalna awersję do nich, tym bardziej, że ja też trafiłam do szpitala, ale w Gliwicach. Zostałam potraktowana strasznie, a lekarze chciało mnie ciąć bez rozpoznania. To ja się zdiagnozowalam sama. Powiedziałam, co mi dolega. Potem kolonoskopia w innym szpitalu pokazala, że miałam rację, ale to, co przeżyłam w tych szpitalach to mnie załamało psychicznie. Dlaczego? Nie chciałam mieć operacji jamy brzusznej, więc nie wiem jakim cudem badania krwi pokazały, że mama wirusowe zapalenie wątroby typu B. Lekarz przekazał mi tę wiadomość z satysfakcją. Dwa tygodnie potem w innym szpitalu siostra przełożona zaważyła mnie źle. Warzylam wg niej o 12 kg więcej, więc dostałam dużą dawkę usypiająca, nie obudOlam się jak wszyscy jeszcze na sali zabiegowej tylko w oddalonej swojej sali zupelnie naga od brzucha do stóp. Nikt się nie przejmował, że jestem nieprzytomna. Co więcej przełożona, jak mnie ważyła na korytarzu, to darła się, że mam wirusowe zapalenie typu B i traktowała jakbym była trędowata. Wyniki krwi pokazały jednak że nie mam wirusowego zapalenia. Że jestem zdrowa. Powtórzyłam to kilka razy, badanie. Nie miałam. Gliwice szpital Miejski nr4 Kościuszki i szpital wojskowy. Chciałam dopisać że jak wróciłam to wciąż miałam prawidłową wagę, o 12 kg mniejsza niż w szpitalu. Byłam tam wyzywana od grubasów, choć mówiłam rozmiar 38 i zupełnie nie wyglądałam na grubą. Współczuję wszystkim tezszym osobom, szczególnie kobietom, bo zamęcza je na śmierć wredne pielęgniarki czy lekarze. Ja po tym wszystkim leczyłam się psychiatrycznie pół roku ostre psychotropy. Mloda lekarka popychała mnie, i mocno przy tym ściskała mi ramiona, pielęgniarki specjalnie zrobiły mi takie wkłucia igła dożylne na ramionach, że powstały wielkie rozlewiska podskórne. Było lato, więc musiałam chodzić przez miesiąc w długim rękawie. Chamstwo to mało powiedziane. Chciałam tylko dodać, jak traktuje się studentów medycyny na praktykach, a właściwie jak traktują ich lekarze wykladowcy, no byłam świadkiem. Jak? Jak ścierwa. Nie wiem, jak ci studenci przechodzą przez te studia, przecież sami doświadczają strasznego chamstwa. Moja mama wciąż żyje, ale zawsze mnie prosi o jedno. Tylko nie do szpitala. Pielęgniarka o to prosi. Nie zaszczepiła się na covid, bo ma ponad 80 lat, a jak powiedziała starszych ludzi nigdy nie wolno szczepic. Ona nigdy nie szczepiła starszych ludzi. Dlaczego ludzie nie protestujemy przeciwko lekarzom i pielęgniarkom? Dlaczego? To zawody hańby.