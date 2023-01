Aleksandra Żuraw mówi o rodzicach, którzy zgotowali jej piekło. "Działy się okropne rzeczy. Była przemoc fizyczna"

Aleksandra Żuraw zyskała sławę dzięki udziałowi w 4. edycji "Top Model". Mimo że nie wygrała programu, wciąż cieszy się popularnością i zainteresowaniem ze strony internautów. Ostatnio niedoszła modelka była specjalną gościem w podcaście "Tak Mamy", w którym opowiedziała między innymi o traumatycznym dzieciństwie, a także rodzicach, którzy przez wiele lat gotowali jej prawdziwe piekło.

Aleksandra Żuraw straciła ciążę. Poinformowała o tym na Instagramie

Aleksandra Żuraw, choć zajęła dopiero szóste miejsce w modowym show, mocno zapisała się w pamięci widzów. Na Instagramie obserwuje ją ponad 340 tysięcy osób. To właśnie z nimi podzieliła się w grudniu bardzo osobistym i przejmującym nagraniem.

We wrześniu ubiegłego roku Aleksandra Żuraw wyszła za mąż za ukochanego Kacpra, z którym wychowywała córeczkę Apolonię (owoce jej poprzedniego związku). Para starała się o dziecko. Niestety, celebrytka w 7. tygodniu poroniła.

Poruszający post o stracie dziecka celebrytka opublikowała dzień przed Wigilią.

Chcemy Cię pamiętać - napisała.

Aleksandra Żuraw szczerze o swojej tragedii. "Płaczę za ciążą, która miała siedem tygodni"

Mimo że od dramatycznego wydarzenia nie minęło zbyt dużo czasu, to influencerka postanowiła udzielić trudnego i szczerego wywiadu, w którym opowiedziała o osobistej tragedii. Ola była gościem w podcaście "Tak Mamy" Martyny Wyrzykowskiej i Natalii Hołowni. Celebrytka wyznała, że spotyka się obecnie z bardzo dużym niezrozumieniem, a niektórzy nawet odbierają jej prawo do przeżywania żałoby. Wszystko dlatego, że jak niektórzy twierdzą, "nie ma co płakać za ciążą, która miała siedem tygodni".

Wiele osób nie zrozumie tego, przez co przeszłam. Tego bólu. Tego, że płaczę za ciążą, która miała siedem tygodni. A ja przeżywam to tak mocno na przykład dlatego, że mam córkę, która ma cztery lata. I takie samo serduszko, które poszłam usłyszeć na wizycie lekarskiej, takie samo serduszko bije obok mnie, śpiąc, bawiąc się… Więc gdy idzie się na taką wizytę, wiedząc, że się to serduszko usłyszy, a go nie słychać, bo słychać tylko ciszę… - wyznała Ola Żuraw.

Aleksandra Żuraw o swoich rodzicach. "Doprowadzili moją psychikę w okresie dorastania do totalnej ruiny"

W tej samej rozmowie Aleksandra opowiedziała także o trudnym dzieciństwie, które było naznaczone wieloma traumatycznymi przeżyciami. Zdradziła, że w okresie dorastania musiała mierzyć się z niską samooceną, a także brakiem akceptacji ze strony rodziców, którzy ze względu na wiarę, wyrzekli się córki.

Na to, jak wyglądało moje dzieciństwo, wpłynął ojciec z cechami narcystycznymi, mama, która była współuzależniona i przymykała oko na wiele zdrad, ich późniejszy rozwód, gdy miałam 13 lat, i w którym byłam świadkiem. Rodzice doprowadzili moją psychikę w okresie dorastania do totalnej ruiny. (…) - wyznała z bólem Żuraw

Gwiazda wyznała także, że w jej rodzina była przemocowa i dysfunkcyjna. Mimo wszystko Oli udało się przepracować trudny temat z przeszłości.

Byłam ciągana po policjach, były oskarżenia o okropne rzeczy rodziców wzajemnie wobec siebie. Ale teraz wiem, że te wszystkie przeżycia, to co tam się działo, jest niezwykle wnoszące. Ja mam niezwykle rozbudowaną mądrość emocjonalną dzięki temu i właśnie tak staram się na to patrzeć. A działy się przeróżne okropne rzeczy. Była też przemoc fizyczna, było absolutnie wszystko - wyznała Martynie Wyrzykowskiej i Natalii Hołowni.

