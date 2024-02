Aleksandra Żuraw po 10 latach POGODZIŁA SIĘ z matką! Poróżniła je wiara

Jdodi 46 min. temu zgłoś do moderacji 59 17 Odpowiedz

Skoro mama nadal jest jehowa to na bank będzie chciała Ole i jej męża znowu wepchnąć w ta sekte. To są wyprani z szarych komorek ludzie, tam o wszystkim, co maja robic decyduje 'starszyzna' i oni tal naprawde nawet do pracy jako kasjerka isc nie mozesz bo bedziesz sprzedawala ludziom papierosy, a to grzech. Nir wspomne o tym, ze nie mozna dokonac transfuzji krwi nawet dla naszego umierającego dziecka... jesli mama sama odnowila znajomosc, a dalej w tym tkwi to tylko dlatego, ze starszyzna jej kazala nowe 'owce' zwerbowac bo urodzilo sie dziecko. Smutne