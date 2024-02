Aleksandra Żuraw z "Top Model" URODZIŁA! Powitała na świecie tęczowe dziecko

jaaaaaa 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

To dziecko jest całkiem normalne a nie żadne tęczowe, co ono ma mieć wspólnego z tym, że jego matka straciła wcześniej ciążę? Musi być określone przydomkiem "tęczowe" jakby to była jego sprawka czy jak? Co za czasy.