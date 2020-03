Alessandra Ambrosio wpada na byłego narzeczonego podczas spaceru z obecnym chłopakiem (ZDJĘCIA)

Do was 1 godz. temu zgłoś do moderacji 181 15 Odpowiedz

Przykre patrzeć co się dzieje na świecie.Wiecie..co gdybyście zostali sami...bez rodziny..znajomych.. sąsiadów..i innych ludzi..sami.Gdyby wszyscy umarli na wirusa.Czy wtedy by dotarło do was,jak człowiek jest ważny?jakie są wartości w życiu,i co nam jest do życia potrzebne? Czy są to szmaty?samochody?torebki?zdjęcia na FB?uroda?Czy musimy żreć zwierzęta? Ja znam odpowiedź.a wy pomyslcie