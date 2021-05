Alex Rodrigez jest ZSZOKOWANY związkiem Jennifer Lopez i Bena Afflecka!

Andromeda przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nigdy to nie jest mile jak wasz partner wraca do swojej ex. To tak jakby wasz zwiazek to byl fejk i zabicie zaczsu pomiedzy ta kobieta. Nie czulabym sie fajnie w takiej sytuacji. Czulabym ze tylko zmarnowalam czas a on bedac ze mna nadal myslal o niej. No jak sie ma taka Jen Garner czuc teraz. Urodzila mu troje dzieci. A on w dniu slubu z nia czul ze Lopez mu nadal nie przeszla. Inaczej by nie wrocil. Smutne bardzo.