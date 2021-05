Jennifer Lopez i Ben Affleck przyłapani podczas romantycznej wycieczki! Romans kwitnie? (ZDJĘCIA)

Gość 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

On dopiero co był widywany z aktorką Aną Armas potem ona wyjechała sama na Cubę niby się rozstali poczym widywano ich na spacerach z dziećmi i psami Aleka.A teraz niby jest z JLo ?.Dziwię się tym paniom bo facet jest alkocholokiem którym co róż bywa na odwykach nie wspomnę ze ma problemy z utrzymaniem wierności.Przecież to było powodem rozwodu z Jenifer Garner która po wielu latach straciła do niewiernego męża cierpliwość.Mało tego JLo naraża na rolerkoster emocjonalny swoje dzieci.Raz z jednym wielka miłość a za chwilę z kolejnym .