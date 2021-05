Ben Affleck wozi się autem Jennifer Lopez! (ZDJĘCIA)

Jennifer Lopez w ostatnim czasie pojawia się mediach głównie w kontekście swojego życia uczuciowego. Tabloidy już od kilku miesięcy rozpisywały się o kryzysie w związku gwiazdy i jej narzeczonego, Alexa Rodrigueza. Choć para próbowała walczyć o uczucie, ostatecznie ich relacja nie przetrwała.

Niedawno media obiegły kolejne sensacyjne informacje dotyczące życia Jennifer Lopez. Według doniesień Page Six, wokalistka już zdążyła znaleźć pocieszenie po zerwanych zaręczynach i to w ramionach Ben Afflecka! Ponoć ostatnimi czasy gwiazdor regularnie widywany jest w okolicach domu JLo, a nawet podczas podróży jej samochodem. Jak twierdzi informator portalu, ochroniarze Latynoski odbierają aktora z pobliskiego punktu, transportują go do posiadłości Lopez i po kilku godzinach odwożą do domu.

Osoba z otoczenia pary w rozmowie z Page Six zapewniała, że wokalistkę i aktora łączy jedynie przyjaźń - a nie, jak spekulują media, odnowiony po latach romans. Mimo wszystko Jennifer i Ben stali się prawdziwie łakomym kąskiem dla paparazzi. Choć fotoreporterom wciąż nie udało się przyłapać pary w swoim towarzystwie, w miniony czwartek paparazzi uchwycili na zdjęciach moment, gdy aktor opuszczał należącego do Lopez białego SUV-a - którym to miał wrócić z kolejnej wizyty w posiadłości wokalistki.

Na ujęciach możemy zobaczyć, jak uzbrojony w plecak i puszkę gazowanego napoju Affleck wysiada z tylnego siedzenia samochodu Lopez pod hotelem w jednej z dzielnic Los Angeles, Bel Air. To właśnie tam aktor miał zostawić swój samochód na czas odwiedzin u JLo. Zaledwie godzinę później fotoreporterzy sfotografowali Jennifer Lopez w drodze do studia nagraniowego w LA. Gwiazda podróżowała tym samym pojazdem, co jej były narzeczony.

Według Page Six, w ostatnim czasie Jennifer i Ben spotkali się aż trzy razy. Informator magazynu People twierdzi natomiast, że para wciąż żywi do siebie ciepłe uczucia.

Darzą siebie nawzajem dużą miłością. Zawsze wzajemnie się podziwiali - donosi źródło magazynu.

Lata temu JLo i aktor uchodzili za jedną z najgorętszych par Hollywood. Zakochani zaręczyli się po zaledwie kilku miesiącach znajomości i planowali nawet ślub. Ostatecznie ceremonię odwołano zaledwie kilka godzin przed jej rozpoczęciem. W 2004 roku Lopez i Affleck oficjalnie rozstali się po dwóch latach narzeczeństwa.

Zobaczcie, jak Ben Affleck opuszcza samochód Jennifer Lopez. Myślicie, że byłych narzeczonych faktycznie łączy jedynie przyjaźń?

