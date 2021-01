ZMIZERNIAŁY Ben Affleck pociesza się pączkami i kawą po rozstaniu z Aną de Armas (ZDJĘCIA)

Ben Affleck jest jedną z tych gwiazd, które nie do końca potrafią poradzić sobie ze sławą. Aktor od lat zmaga się z uzależnieniem od alkoholu , które przyczyniło się między innymi do rozpadu małżeństwa z Jennifer Garner , z którą doczekał się trójki pociech.

Na początku 2020 roku, po zakończeniu kolejnego z odwyków, Benowi nieoczekiwanie udało się znaleźć miłość. W efekcie od marca gwiazdor widywany był u boku zapoznanej na planie filmu Deep Water Aną de Armas . Choć paparazzi w ciągu ostatnich kilku miesięcy regularnie fotografowali zakochanych na kalifornijskich ulicach podczas wzajemnych czułości, a aktorka zdawała się mieć dobry kontakt z dziećmi chłopaka , najwyraźniej coś poszło nie tak. Kilka dni temu media poinformowały, że relacja de Armas i Afflecka to już przeszłość. Ostatecznie o rozstaniu zadecydowała ponoć 32-latka.

48-latek chyba nie radzi sobie z rozpadem związku najlepiej, o czym świadczą najnowsze zdjęcia, które udało się zrobić nieodstępującym go na krok fotoreporterom. Aktora "przyłapano" podczas szybkiego wypadu "na miasto", podczas którego zaopatrzył się w coś do picia. Dodatkowo, gdy wrócił do domu, pod drzwiami czekała na niego przesyłka ze znanej amerykańskiej sieciówki z pączkami i kawą. Patrząc na fotki paparazzi, nie da się ukryć, że tego dnia aktor nie był w najlepszej formie.