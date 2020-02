Podłamany Ben Affleck otwiera się na temat uzależnienia: "Rozwód był NAJWIĘKSZYM BŁĘDEM mojego życia"

Dwukrotny laureat Oscara Ben Affleck od ponad dwóch dekad powszechnie uznawany jest za członka hollywoodzkiej elity. Status, pieniądze i sława nie były jednak w stanie uchronić go przed popadnięciem w nałóg alkoholowy , który doprowadził do zakończenia małżeństwa z Jennifer Garner , z którą ma trójkę dzieci : 14-letnią Violet , 11-letnią Seraphinę i 7-letniego Samuela.

Dotychczas Affleck starał się niejako robić dobrą minę do złej gry. Przyjął ofertę wcielenia się w rolę Batmana, licząc, że zmotywuje go ona do powrotu do formy. Tak się jednak nie stało i Ben musiał odwiesić czarną pelerynę z powrotem na wieszak.