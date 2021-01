Ben Aflleck i Ana de Armas ROZSTALI SIĘ! "Zerwała z nim. Ich związek był skomplikowany"

Dla Bena Afflecka, który przez swoje uzależnienie od alkoholu stał się w Hollywood symbolem upadłego gwiazdora, punktem zwrotnym okazał się romans z ekranową partnerką z filmu Deep Water, Aną de Armas. "Przygoda", która połączyła aktorską parę na początku 2020 roku, szybko przerodziła się w coś poważniejszego: Kubanka zaczęła spędzać coraz więcej czasu z trójką pociech Afflecka ze związku z Jennifer Garner, przez co w kuluarach zaczęły krążyć pogłoski o rychłym ślubie 48-latka i o 16 lat młodszej aktorki. Niestety, jak głoszą najnowsze doniesienia, związek Any i Bena już przeszedł do historii.