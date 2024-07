Alex Rodriguez i jego partnerka PRĘŻĄ muskuły na wakacjach w Europie. Widać, że odnalazł szczęście po rozstaniu z Jennifer Lopez? (ZDJĘCIA)

Alex Rodriguez zabrał ukochaną do Włoch

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez związali się w 2017 r. Dwa lata później ogłosili zaręczyny. Ostatecznie do ślubu jednak nie doszło. Para rozstała się w 2021 r. Niedługo potem J.Lo potwierdziła, że wróciła do Afflecka, z którym była zaręczona lata temu. Rodriguez również ruszył do przodu. Jego serce skradła trenerka fitness, Jaclyn Cordeiro.