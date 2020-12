Alicja Bachleda-Curuś prezentuje choinkę w domu w Los Angeles. Jest "amerykańsko"?

Alicja Bachleda-Curuś prawie dekadę temu wyruszyła za ocean z planem podboju Hollywood. Aktorka co prawda do tej pory nie zrobiła jakoś wymarzonej kariery w Fabryce Snów, ale zapisała się na kartach amerykańskiego show biznesu dzięki romansowi z Collinem Farrellem, który zaowocował z kolei narodzinami syna, Henry'ego Tadeusza.

Niedawno w mediach pojawiły się pogłoski, że Alicja Bachleda-Curuś w związku z intratną zawodową propozycją planuje wielki powrót do Polski. Póki co celebrytka i jej 11-letni potomek wciąż rezydują jednak w słonecznym Los Angeles. Chociaż aktorka stosunkowo rzadko pokazuje w sieci kalifornijską codzienność, tym razem postanowiła jednak zrobić wyjątek. W poniedziałek Alicja pochwaliła się na Insta Story postępami w przygotowaniach do zbliżających się wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia.