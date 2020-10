Alicja Bachleda-Curuś ma NOWĄ FRYZURĘ! "Ciach, ciach" (FOTO)

O innych "sukcesach" Alicji jakoś nie słychać. Głośno jest za to o jej życiu uczuciowym, które jest dość burzliwe. Po nieudanym związku z Marcinem Gortatem Bachleda-Curuś znalazła nową miłość i obecnie jest zaręczona. Aktorka nie chce jednak ujawnić tożsamości narzeczonego ani zdradzić daty ślubu.

Alicja Bachleda-Curuś: "Wiem, czego szukam, co doceniam u mężczyzn"

Zaręczynowy pierścionek na palcu to nie jedyne zmiany w życiu Alicji. Właśnie zdecydowała się na nową fryzurę. W jej przypadku to odważny krok, bo długie włosy od lat były jej "znakiem rozpoznawczym". Niespodziewanie celebrytka ścięła je do ramion.