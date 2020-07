Przykładny tata Colin Farrell maszeruje w towarzystwie Henry'ego Tadeusza do księgarni w Los Angeles (ZDJĘCIA)

Jeszcze kilka lat temu polski show biznes żył r omansem Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella. Miłość Polki i irlandzkiego gwiazdora rozpoczęła się na planie produkcji Ondine, w której to grali główne role. Niestety, uczucie pary wypaliło się do kilku latach.

Chociaż swego czasu Farrell miał w Fabryce Snów wizerunek podrywacza i "bad boya", dziś stara się prowadzić zdecydowanie spokojniejsze życie. Aktor skupia się na kolejnych zawodowych projektach i jak ognia unika skandali. Irlandczyk cieszy się również opinią dobrego ojca i chętnie angażuje w opiekę nad swoimi dziećmi - 16-letnim Jamesem oraz 10-letnim Henrym. Sama Bachleda-Curuś przyznała niedawno, że nie ma byłemu partnerowi nic do zarzucenia i ten świetnie wywiązuje się z ojcowskich obowiązków.

Ostatnio Irlandczyka przyłapano w trakcie spaceru z Henrym Tadeuszem. 44-latek postanowił zadbać o odpowiednio ukształtowany światopogląd potomka i zabrał go do księgarni w dzielnicy Los Angeles, Studio City. Tego dnia Irlandczyk postawił na raczej niezobowiązującą stylizację - dżinsy, szary T-shirt oraz sportowe buty, włosy ujarzmił za to za pomocą bandany. Henry miał natomiast na sobie koszulkę z kolorowym nadrukiem oraz krótkie spodenki.