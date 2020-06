Odchudzony Colin Farrell prowadzi za rękę 11-letniego Henry'ego Tadeusza na spacerze z psem (ZDJĘCIA)

Choć do niepokornego Irlandczyka już na początku kariery przylgnęła łatka "bad boya i casanovy", wiele wskazuje na to, że czasy skakania z kwiatka na kwiatek i imprezowania do białego rana 44-latek ma już za sobą. Gwiazdor od kilku lat skupia się przede wszystkim na kolejnych projektach, które tylko umacniają jego pozycję w Hollywood: w przyszłym roku na ekranie kin pojawi się nowy Batman, w którym Colin wcielił się w rolę ikonicznego Pingwina.