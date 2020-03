Alicja Bachleda-Curuś chwali się zaręczynami i narzeczonym: "Odnalazłam wewnętrzne szczęście i spokój"

Alicja Bachleda-Curuś do tej pory miała raczej umiarkowane szczęście w miłości. Kilka lat temu głośno było o jej rozstaniu z Colinem Farrellem , z którym doczekała się syna Henry'ego Tadeusza . Wkrótce aktorka znalazła pocieszenie w ramionach Marcina Gortata, z którym postanowiła budować relację z dala od mediów. Choć fani mocno im kibicowali, to ten związek także nie przetrwał.

Choć zaręczyny Alicji budzą ogromne zainteresowanie w polskich mediach, to aktorka twierdzi też, że póki co, w trosce o prywatność swoją i narzeczonego, nie zamierza zdradzać jego tożsamości. Para była już jednak widywana razem na spacerach w Hollywood, a także wzięli udział w zeszłorocznym pogrzebie Piotra Woźniaka-Staraka. Bachleda-Curuś nie chce również zdradzać, kiedy nadejdzie moment, gdy powie ukochanemu sakramentalne "tak".





Z wywiadu z aktorką dowiadujemy się jeszcze, że obecnie nie ma w planach powrotu na stałe do Polski. Taka decyzja jest podyktowana między innymi przyszłością 10-letniego obecnie syna aktorki, Henry'ego Tadeusza, który wyraźnie interesuje się kinem. Bachleda-Curuś wierzy, że może on wkrótce pójść w ślady rodziców.





To nie jest zaskakujące, że interesuje się bardzo filmem, kocha kino, zna wszystkich czołowych reżyserów w historii kina. Potrafi rozpoznać film po cytacie albo nawet po muzyce. Pasja do aktorstwa została mu przekazana w genach. W tej chwili upewniamy się, że kocha ten kunszt aktorski, a nie tylko to wszystko, co się z tym wiąże - zapewnia.





Myślicie, że Henry'ego Tadeusza czeka wielka kariera w Hollywood?