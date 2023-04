Alicja Bachleda-Curuś prezentuje stary kadr z serialu "Lokatorzy": "ZAPOMNIAŁAM, ŻE TAM GRAŁAM" (FOTO)

Alicja Bachleda-Curuś nie mogła narzekać nigdy na brak pracy czy funduszy. Aktorka pochodzi z zamożnej rodziny, której majątek szacuje się na ok. 1,3 miliarda złotych (!). Nic więc dziwnego, że gwiazda postanowiła przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, gdzie próbuje podbić tamtejszy rynek. Jednak zanim do tego doszło, Alicja występowała w różnych filmach i serialach w Polsce, zyskując coraz większą popularność.