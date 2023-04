Alicja Bachleda-Curuś pokazała świąteczne zdjęcie z SYNEM! Henry Tadeusz zapozował z koszyczkiem wielkanocnym (FOTO)

xxxxx 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

z tym mowieniem po polsku, to moze ojciec dziecka sobie nie zyczyl zeby dziecko mowilo jezykiem ktorego on nie rozumie, badzmy szczerzy to ojciec dziecka stawia tam warunki, a nie mamusia --- mowie to z doswiadczenia bo mam kolezanke ktorej maz nie mowi po polsku i sobie nie zyczyl zeby dziecko rozmawialo z matka albo dziadkami a on nie wiedzial o czym.