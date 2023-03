Oscary 2023. Henry Tadeusz został ODKRYCIEM gali! Mina Nicole Kidman z rozmowy z 13-latkiem podbija sieć (FOTO)

Mimo że Polacy nie zdobyli w tym roku Oscara , to i tak branża mówi o Polsce z jeszcze jednego powodu. Chodzi o syna Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella, Henry'ego Tadeusza , który pokazał się z tatą na gali. Było widać, że mają ze sobą rewelacyjną więź: Oscary 2023. Colin Farrell bryluje na ściance z 13-letnim synem, Henrym Tadeuszem (ZDJĘCIA)

Oscary 2023. Henry Tadeusz z Colinem Farrellem

Obecność chłopca na Oscarach była taką "sensacją", bo do tej pory rodzice raczej unikali zabierania 13-latka na podobne przyjęcia. Jakiś czas temu Bachleda-Curuś ubolewała w wywiadzie, że Henry Tadeusz przejawia "niestety" zainteresowanie branżą filmową , ale z Colinem starają się nie angażować chłopca w życie Hollywood.

Cóż, wygląda na to, że teraz Henry Tadeusz został mimowolnie "podwójną sensacją" Hollywood. Najpierw zebrał same komplementy za pozowanie na ściance, gdzie razem z tatą przybierali ciekawe pozy świadczące o ich zażyłości. Już pojawiają się komentarze, że 13-latek jest niezwykle podobny do mamy.