Internauci narzekają, że syn Alicji Bachledy Curuś prawie nie mówi PO POLSKU... Aktorka ODPOWIADA na krytykę

No dobra, niby wstyd, że nie zna, bo wystarczyłoby mówić do dziecka po polsku i samo by załapało. Tylko nie zapominajcie o jednym - ona go wychowywała właściwie sama, zanim dziecko poszło do przedszkola czy szkoły miałoby z kolei tyły z angielskim, bo przecież ojciec tylko go odwiedza, mimo, że mają ze sobą stały kontakt. Taka nauka idzie gładko jak jest dwoje rodziców i każde mówi do dziecka na co dzień w swoim ojczystym języku, wtedy samo się w szufladkach układa co do czego i git. Tymczasem ona musiała wybrać jakiś język, żeby w ogóle nauczyć go mówić.