Alicja Bachleda-Curuś świętuje 14. urodziny Henry'ego Tadeusza. Aktorka pokazała NOWE zdjęcie syna! (FOTO)

Kamila 33 min. temu

Martwię się o nowy pożądek polityczny w Polsce. Mam nadzieję, że inflacja wyhamuje, ale z drugiej strony, niechciałabym likwidacji 500+. Ok, niech nie waloryzują, ale niech zostawią to, co jest. Dzięki tym pieniądzom mogłam pojechać z synem nad może, a teraz bez tego to nawet nie ruszyłabym się z Warszawy. Oby nowi żądzący ulitowali się nad ludźmi, którym trochę gożej się powodzi. To nie zawsze jest wina tych osób. Czasami po prostu życie się tak układa.