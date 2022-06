Alicja Szemplińska wyznaje, że padła ofiarą PRZEMOCY SEKSUALNEJ! "To głównie były osoby, które pracują w tej branży"

grazyna 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Taki przyklad z USA: szef chcial opowiedziec dowcip, ktory akurat pasowal do jego wczesniejszego wywodu o negocjacji ceny. Zapytal, czy moze, czy sie nie obraze, bo to jest seksistowski dowcip, raczej sprosny i wulgarny i zaczal sie tlumaczyc, ze on absolutnie nie jest seksita i ze przeprasza z gory, ze nie chcialby, zeby poczula sie urazona. Zaczelam sie sama zastanawiac czy chce taki dowcip uslyszec, ale mowie mu: Dawaj. "Starszy mezczyzna tanczy z piekna mloda kobieta, pyta sie jej; czy poszlby Pani ze mna do lozka za milion zlotych? Ona splonela rumiencem, ale sie zgodzila. On na to: a za 100 zlotych? Ona: za kogo Pan mnie ma?! On: to juz ustalilismy, teraz sie targujemy :) A teraz z czasow kiedy pracowalam w PL, szef mnie wola, zebym zobaczyla cos zabawnego, podchodze do jego biurka, zerkam na komputer, a tam jakies porno leci i mowi: czekaj, zobacz jak on jej z d...y wycignie f....ta, to pojdzie z bakiem, hehehe.... Jak teraz to opisuje, to robi mi sie niedobrze na wspomnienie tego. Ale to jest roznica w standardach (pracy ale i nie tylko) w PL i w innych krajach. W PL polityk klepnie kolezanke z pracy w pupe, powie, ze nie mozna zgwalcic prostytutki, a wasaci wujkowie tancza ze wzwodem z mlodymi siostrzenicami na weselach...