Alicja Węgorzewska pozuje na ściance Z CÓRKĄ. Amelia ma już 21 lat. Podobna do znanej mamy? (ZDJĘCIA)

Moja córka Amelia to moje oczko w głowie. Kocham ją miłością bezgraniczną. Oczywiście nie jestem w stanie być z córką zbyt często. Gdy tylko jestem w domu, staramy się spędzać ze sobą maksymalnie dużo czasu, śmiejemy się, jemy wspólny obiad, a przede wszystkim bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. To bardzo wrażliwa, rozsądna, mądra i inteligentna dziewczynka - wyznała jakiś czas temu w wywiadzie dla "Super Expressu".

Obie panie zaprezentowały się podczas uroczystości w czarnych kreacjach. 56-latka zadała szyku w sukni do ziemi, której okolice dekoltu pokrywał "pierzasty materiał". Amelia natomiast zdecydowała się na rozkloszowaną sukienkę do kolan. 21-latka uzupełniła stylizację kokardą pod szyją, ciemnymi rajstopami oraz skórzanymi botkami. Trzeba przyznać, że córka do złudzenia zaczyna przypominać swoją mamę