Alkohol zniszczył ich małżeństwo? Roma Gąsiorowska o rozwodzie z Michałem Żurawskim: "Musisz działać razem z osobą, która ma coś do przerobienia"

W 2012 r. urodził się ich syn Klemens, a dwa lata później na świat przyszła córeczka Jadwiga. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że dziewczynka pójdzie w ślady rodziców. Jadzia pokazała już umiejętności aktorskie w filmie " Dzisiaj śpisz ze mną ", gdzie grała u boku znanej mamy.

Roma Gąsiorowska zdradziła jeden z powodów rozstania z Michałem Żurawskim

Masz rodzinę, jesteś odpowiedzialny za dzieci, jest alkohol. Ten temat był i jest problemem. Wtedy podejmuje się kolejne kroki, żeby sobie poradzić. A jeśli jesteś rodziną alkoholika, to też masz do wykonania ogromną pracę. Musisz działać razem z osobą, która ma coś do przerobienia. Samemu coś przerobić. Wykonywaliśmy tę pracę wszyscy razem. I dalej ją wykonujemy - przyznała.