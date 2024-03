Internautka nazwała Małgorzatę Ostrowską-Królikowską "KŁODĄ" i uderzyła w jej syna. Do gry wkroczyła Joanna Kurowska

Taneczna przygoda Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej dobiegła końca. Choć 59-latka z dość dużym zaangażowaniem podeszła do występów w "Tańcu z gwiazdami" i spędziła długie godziny na sali treningowej, to jej walka o nagordę zakończyła się już w trzecim odcinku show . Gwiazda "Klanu" wraz z Kamilem Gwarą zatańczyła tango, po którym musiała pożegnać się z najsłynniejszym parkietem w Polsce.

Internautka masakruje Małgorzatę Ostrowską-Królikowską

Joanna Kurowska staneła w obronie Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej

To, co Pani pisze, jest podłe. To wróci do Pani szybciej, niż Pani myśli... proszę tylko czekać. Tylko w Polsce jest to możliwe, żeby kobieta drugiej kobiecie wyrządzała taką podłość. Karma wraca — skwitowała Joanna Kurowska.