Allan Krupa ODCINA SIĘ od ojca. Zmienił nazwisko!

Allan Krupa zmienił nazwisko

Jak donosi "Super Express", Allan Krupa już od kilku miesięcy posługuje się nowym nazwiskiem i dokumentami. Co więcej, fani mogli już sami ujrzeć te zmiany. Podczas świątecznego występu w Polsacie został podpisany jako Allan Enso . Jego menadżer Highbart potwierdził serwisowi, że w ten sposób 19-latek chciał się odciąć grubą kreską od ojca.

Allan przede wszystkim już od dawna chciał się odciąć od swojego ojca. To był główny powód - przekazał Super Expressowi menadżer Allana Enso.

Co więcej, Allan nie chciał przyjmować nazwiska matki. Wie, że jest bardzo cenioną postacią w show-biznesie i trudno byłoby być równie dobrym "Górniakiem".

Zmienił nazwisko na swój pseudonim, żeby nie zarzucano mu, że buduje karierę na nazwisku tak wielkiej gwiazdy, jaką jest jego mama. Ceni to, że ma tak wspaniałą mamę, tak wielkiej klasy artystkę i nie ukrywa, że dało mu to łatwiejszy start, a na pewno dało to wrodzony talent. Natomiast chce budować swoje nazwisko swoją uczciwą pracą. Poza tym niemożliwe jest dorównać takiemu nazwisku jak Górniak - dodał Highbart.