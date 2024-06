Allan Krupa pochwalił się romantycznym wyjazdem z ukochaną. Edyta Górniak nie wytrzymała i ZAREAGOWAŁA (FOTO)

Allan Krupa pochwalił się romantycznym wyjazdem z ukochaną

Wygląda na to, że syn piosenkarki na poważnie podchodzi do relacji z Nicole. Zakochani nie stronią od publikowania w mediach społecznościowych zdjęć, które dokumentują ich kwitnące uczucie. Ostatnio Allan Krupa pochwalił się kadrami z romantycznego wyjazdu do Saint-Tropez. Oczywiście młodzi miłośnicy luksusowych marek zaprezentowali się w fatałaszkach wartych krocie. 20-latek na wyjazd wyposażył się m.in. w buty od Lanvin za blisko 4 tysiące złotych, a jego luba w nerkę od Louis Vuitton. Pod przepełnionymi miłością kadrami natychmiast zaroiło się od ciepłych słów. Na mały komentarz pokusiła się także dumna mama Allana.