Allan Krupa szczerze o ojcu: "Mój tata okradł nie tylko moją mamę, ALE I MNIE"

Allan Krupa opowiedział o relacjach z ojcem

Jak co niedzielę, w sieci pojawił się premierowy odcinek programu Żurnalisty . Pomimo jego licznych problemów z prawem gwiazdy i celebryci wciąż lgną do jego studia, by poopowiadać o swoim życiu i pozwierzać się z różnego rodzaju problemów.

Tym razem internetowy twórca zaprosił do swojego cyklu rozmów Allana Krupę. Wywiad opatrzony tytułem "Jak wychowuje Edyta Górniak?" został zapowiedziany mocnym fragmentem poświęconym jego aktualnym relacjom z tatą . Podcaster nawiązał do wypowiedzianych niedawno przez 19-latka słów o "żałosnej próbie poprawienia wizerunku", pytając o warunki, na jakich ewentualnie mógłby ponownie się z nim porozumieć.

To jest chyba wiadome, że mój tata okradł nie tylko moją mamę, ale i mnie. (...) Nie mam powodu, żeby gdzieś tam szukać z nim relacji. I te warunki to jest po prostu zwrócenie pieniędzy, które ukradł, jakby no to wtedy pogadamy - ujawnił publicznie Allan Krupa.