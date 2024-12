Allan Krupa ZMIENIŁ NAZWISKO! Nie przyjął go po matce. Zaskoczeni?

Edzia wyszła z niczego, bardzo trudnych warunków i mega biedy. Jest po technikum, jej były mąż przepuścił jej majątek i musiała zaczynać od zera. Nie miała ani ojca w życiu ani matki która chroniłaby przed ojczymem. Sorry ale teksty że on jest nepo baby nie kleją się w naszej rzeczywistości. Żyjemy w kraju gdzie dziewczyny z romskich rodzin jak Edyta często nawet technikum nie kończą bo rodzice zabierają je ze szkół.zyjemycw Polsce Karyn i Dej-ów. Samotne matki po technikum, bez rodziców i z byłym mężem w więzieniu rzadko kiedy są w stanie ogarnąć życie żeby wychować syna w taki sposób żeby nie poszedł w nałogi, kryminał i inne rzeczy. Tak jak ludzie porównują go do królika - królik miał kasę, oboje rodziców po studiach i legendy co to dziadkowie nie robili, jaka to nie elita. Edzia z niczego zbudowała bezpieczny dom dla syna, pomimo tego że sama go nie miała. Dajcie mu spokój. Ogarnia lepiej niż wszystkie pikeje kukulskie, steczkusie czy Romany i brukliny